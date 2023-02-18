Sosyal medya dolandırıcılarını yapay zeka tespit edecek

TÜBİTAK'ın konuyla ilgili kendilerinden bir program yapmasını istediğini belirten Dönmez, bunun üzerine anahtar kelimeler kullanarak resmi kurumlara ait olmayan IBAN'ların yer aldığı Twitter paylaşımlarını belirleyebilmek için hızlıca çalışmaya başladıklarını kaydetti.



Dönmez, 11 kişiden oluşan ekiple gece gündüz çalışarak programı iki günde tamamlayıp teslim ettiklerini anlatarak, "Bir web servisi üzerinden dışarıdan erişime açtık. Programa BTK erişiyor ve bizim şüpheli olarak işaretlediğimiz tweetlerin gerçekten şüpheli olup olmadığını kontrol edip bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyorlar." diye konuştu.



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Programın tweetlerdeki hem metin alanlarını hem de ekteki resimleri birlikte değerlendirdiğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:



"Öncelikle resimleri optik tarama sistemlerinden geçirip metne dönüştürüyor. Böylelikle hem metinde hem de resimde olan AFAD, AKUT, Kızılay, AHBAP gibi anahtar kelimeleri buluyor. Bunun yanında varsa İBAN'ları çıkarıyor. Daha sonra o İBAN'ların ilgili kurumlara ait olup olmadığı kontrol ediliyor. Bir uyuşmazlık varsa bunlar sistem tarafından şüpheli olarak işaretleniyor. Böylece programı kullanıcısının şüpheli tweetleri görmesi sağlanıyor. İçerisinde anahtar kelimeler bulunan 1 milyon 500 bin tweet tarandı. Bunlardan 1000 tanesi şüpheli olarak işaretlendi."



Dönmez, programın şimdilik sadece Twitter'da çalıştığını ama ilerleyen süreçte daha geniş sosyal medya alanlarına ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, BTK'dan gelecek bildirimlerle programı daha iyi hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.