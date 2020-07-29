Sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı sosyal medya düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.



Düzenlemeyle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanacak.



İşte düzenlemede öne çıkanlar...



Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları temsilcilik açmak zorunda.



Temsilcilik açmayan kuruluşlara 5 aşamalı yaptırım getirilecek.



Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.



Kişilik hakkı ihlalinde temsilciye başvuru yapılacak.



Temsilci gerekçesi ile olumlu ya da olumsuz cevap verecek. 48 saat içinde cevap verilmezse 5 miyon lira ceza kesilecek.



Ağ sağlayıcılarına reklam yasağı getirilebilecek.



Mahkeme bant daraltma cezası verebilecek.



Erişim engellemesi kararı veya içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.