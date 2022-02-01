Sosyal medyada en çok kullanılan 8 dolandırıcılık yöntemi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medyadaki dolandırıcılığa karşı çalışma başlattı. Ofisin çevrimiçi mecralarda en çok kullanılan sekiz yöntemi paylaştı.

Ofisten, "Sosyal medyada karşılaştığınız bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse veya kredi kartı gibi kritik bilgileriniz isteniyorsa siber saldırganlar ile karşı karşıya olabilirsiniz" uyarısı geldi.

İŞTE 8 YÖNTEM

Kredi tuzağı: Anında kredi çekebileceğiniz iddiasıyla kişisel bilgiler ve ön ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.

Kripto varlık yatırım dolandırıcılığı: Paranızı kripto varlıklara yatırarak kâr edeceğinizi vadeden ve ödeme istenen yöntem.

Sahte kurum hesapları: Kamu kurumlarının veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan linkler ile kredi kartı bilgilerinin çalındığı dolandırıcılık yöntemi.

Sahte arkadaş dolandırıcılığı: Arkadaşlık yoluyla güven kazanan dolandırıcıların kişisel bilgileri ele geçirdiği ve daha sonra para istediği dolandırıcılık yöntemi.

Piyango dolandırıcılığı: Ödül kazandığınızı söyleyen ve ödülü elde edebilmek için ödeme istenen yöntem.

Ücretli üyelik dolandırıcılığı: Uygun fiyata film veya müzik platformu üyeliği verme iddiasıyla ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi.

Sahte sosyal medya e-postaları: Sosyal medya platformlarının ismi ve arayüzü kullanılarak hazırlanan e-postalar ile kullanıcı adı ve şifrelerin ele geçirildiği dolandırıcılık yöntemi.

Düşük fiyatlı satış dolandırıcılığı: Özellikle elektronik eşyaların, piyasa fiyatının çok altında fiyatla satışa sunulduğu iddia edilen yöntem.