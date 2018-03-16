Çin'de Ye ve Xue isimli evli bir çiftin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada viral oldu. 2011 yılında ilk kez tanışan ve evlenen çiftin aslında yollarının bundan çok daha önce kesiştiği ortaya çıktı.

Eski fotoğraflara bakan ikili ilginç bir detayı fark etti. İkisi de tanışmalarından 11 yıl önce, 2000 yılında, Qingdao kentindeki May Fourth Meydanı'nı ziyaret etmişti. Ve ikisi de tam olarak aynı zamanlarda aynı heykelin önünde poz vermişti. Üstelik Bay Ye başka bir objektife poz verirken, Xue'nin fotoğraf karesine bile girmişti.

İkili bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşmalarının ardından büyük ilgi çekti. Binlerce kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bu paylaşımların ortak noktası ise tabi ki 'aşka inanmak' oldu.