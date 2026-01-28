Son dönemde sosyal medyada viral olan kişisel yapay zeka asistanı Clawdbot, ünlü yapay zeka firması Anthropic’ten gelen hukuki itirazın ardından adını Moltbot olarak değiştirmek zorunda kaldı. Anthropic'in de Claude adlı bir dil modeli ailesi var ve iki isim arasındaki benzerlik hukuk mücadelesine konu olmuştu.

Kendini “gerçekten bir şeyler yapan yapay zeka” olarak tanımlayan ve ıstakozu markanın maskot hayvanı olarak belirleyen Moltbot; takvim yönetimi, mesaj gönderme, uygulamalarla etkileşim ve hatta uçuş check-in’i gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Bu vaatler, teknik kurulumu zahmetli olmasına rağmen binlerce kullanıcıyı projeye çekti. Oysa Moltbot, başlangıçta tek bir geliştiricinin kendi ihtiyaçları için oluşturduğu kişisel bir projeydi.

ÜÇ YILLIK SESSİZLİKTEN VİRAL PROJEYE

Moltbot’un arkasındaki isim, Avusturyalı yazılım geliştiricisi ve girişimci Peter Steinberger. İnternette @steipete adıyla tanınan Steinberger, önceki girişimi PSPDFkit’ten ayrıldıktan sonra yaklaşık üç yıl boyunca bilgisayarına neredeyse hiç dokunmadığını, motivasyonunu tamamen kaybettiğini blogunda anlatıyor. Ancak yapay zeka alanındaki ivme, onu yeniden üretmeye itti ve Moltbot ortaya çıktı.

Bugün Moltbot tek kişilik bir projeden çok daha fazlası olsa da, herkese açık sürüm hâlâ Steinberger’in “dijital hayatımı yönetmek” ve “insan-yapay zeka işbirliğinin ne olabileceğini keşfetmek” için geliştirdiği ilk araçtan türemiş durumda. Bu aracın ilk adı ise “Peter’ın kabuklu asistanı” anlamına gelen Clawd idi.

ANTHROPIC'İN BASKISI

Kendisini bir “Claudoholic” olarak tanımlayan Steinberger, projeye adını Anthropic’in amiral gemisi yapay zeka ürünü Claude’dan esinlenerek vermişti. Ancak X’te yaptığı paylaşıma göre Anthropic, marka ve telif gerekçeleriyle ismin değiştirilmesini talep etti.

Sonuçta Clawdbot, Moltbot adını aldı. Maskot ıstakozun adı da Clawd’dan Molty’ye dönüştü.

Moltbot, kısa sürede GitHub’da 44 binden fazla yıldız topladı. Erken benimseyen kullanıcılar, özellikle kişisel yapay zeka asistanlarının gerçek görevler üstlenebilmesi fikrinden heyecanlı.

Projeye yönelik yoğun ilgi, piyasaları da etkiledi. Sosyal medyada Moltbot etrafında oluşan heyecanın, geliştiricilerin Moltbot’u çalıştırmak için kullandığı altyapıyla ilişkilendirilmesi sonucu Cloudflare hisseleri, salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14 yükseldi.

GÜÇLÜ AMA RİSKLİ

Ancak Moltbot hâlâ erken benimseyenler için bir araç. Kurulumu teknik bilgi gerektiriyor ve beraberinde ciddi güvenlik riskleri getiriyor.

Bir yandan Moltbot açık kaynaklı; yani herkes kodu inceleyebiliyor. Ayrıca bulut yerine kullanıcının kendi bilgisayarında veya sunucusunda çalışıyor. Öte yandan, tam da “gerçekten bir şeyler yapabilmesi” onu riskli kılıyor.

Girişimci ve yatırımcı Rahul Sood’un X’te belirttiği gibi, “Gerçekten bir şeyler yapabilen” demek, “bilgisayarınızda rastgele komutlar çalıştırabilen” demek.

Sood’un en büyük endişesi ise komut enjeksiyonu "prompt injection" saldırıları. Buna göre kötü niyetli biri, örneğin WhatsApp üzerinden gönderilen bir mesajla Moltbot’u kullanıcının bilgisi dışında istenmeyen işlemler yapmaya yönlendirebilir.

Bu risk, dikkatli yapılandırma ve Moltbot’un izole bir ortamda çalıştırılmasıyla azaltılabiliyor. Ancak tam güvenlik için sistemi “silo” hâlinde, yani ana bilgisayardan ayrı tutmak gerekiyor.

Steinberger de bu risklerin gerçek olduğunu bizzat deneyimledi. Projenin yeniden adlandırılması sırasında “kripto dolandırıcılarının” GitHub kullanıcı adını ele geçirerek onun adına sahte kripto projeleri oluşturduğunu söyledi. X’te yaptığı paylaşımda, “Beni coin sahibi olarak gösteren her proje DOLANDIRICILIKTIR” uyarısında bulundu.

Daha sonra GitHub sorununun çözüldüğünü belirten Steinberger, gerçek X hesabının @moltbot olduğunu, bunun dışındaki “20 farklı sahte varyasyona” dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlara göre Moltbot’u denemek isteyen ama “VPS”nin (kiralanan sanal sunucu) ne olduğunu bile bilmeyen kullanıcıların biraz beklemesi daha güvenli olabilir.

Şu an Moltbot’u güvenli biçimde kullanmak, ayrı bir bilgisayar ve geçici hesaplar gerektiriyor. Bu da kişisel bir yapay zeka asistanı fikrinin cazibesini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.