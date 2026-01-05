Sosyal medyanın yıkımlarını temizlemek için yeni uygulama. Sosyal medyanız artık sizi düşünüyor

Twitter ve Pinterest'in arkasındaki iki Silikon Vadisi emektarı, sosyal medyanın neden olduğu olumsuz yıkımın temizlenmesi gerektiğini düşündü. Twitter'ın kurucu ortaklarından Biz Stone ve 2010 yılında çevrimiçi fotoğraf albümü sitesi PinterestPinterest'in kurucu ortaklarından Evan Sharp, yeni sosyal medya uygulaması Tangle'ı piyasaya sürdü.

Financal Times'ın haberinde Uygulama, "bilinçli yaşam için tasarlanmış yeni bir tür sosyal ağ" olarak tanıtılıyor. Şu anda yalnızca davetiye ile erişilebilen Tangle, kullanıcılara kişisel hedeflerini veya "niyetlerini" arkadaşlarıyla paylaşmalarını, birbirlerinin hedeflerini desteklemelerini ve bu hedeflere nasıl ulaşıldığını "değerlendirmelerini" öneriyor. Uygulama kullanıcılara "Bugünkü amacınız nedir?" diye soru soran bildirimler gönderiyor. Uygulama henüz test aşamasında değişiklikler yapılabilir.

Şirket iş ilanlarında Tangle uygulamasını "Bu, insanların bilinçli planlar yapmalarına, günlerinin gerçekliğini kavramalarına ve yaşamlarını şekillendiren daha derin bağları görmelerine yardımcı olan bir anlam aracıdır" olarak tanımlıyor.

Yeni girişim 29 milyar dolar yatırım aldı. Tangle'ın tasarımları ve test aşamaları henüz devam ediyor.