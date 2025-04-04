Sosyal medyaya kamu güvenliği düzeni

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, (BTK) “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nde değişiklik yapmaya yönelik hazırladığı yönetmelik taslağını, internet sitesinde tartışmaya açtı. Duyuruya göre, 28 Nisan'a kadar görüş bildirilmesi gerekiyor.

Taslağın 3. maddesi ile mevcut yönetmeliğin 25. maddesine yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor.

Kamu yararı engelleme gerekçesi

Yönetmeliğe eklenen madeye göre, kurum, "Millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir.”

Taslağa göre, sosyal medya platformları, Türkiye'de şirket kurmak zorunda olacak. Eklenmek istenen maddede, "Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, faaliyetlerini Türkiye’de kurdukları anonim şirket ya da limited şirket statüsündeki tam yetkili temsilcileri vasıtası ile Kurumca yapılacak yetkilendirmeçerçevesinde yürütürler. Bu kapsamda, yurtdışında yerleşik bir şirketin Türkiye’de hizmet sunmak üzere yetkilendirilmek amacıyla kuracağı şirketin paylarının tamamının söz konusu şirkete ait olması gerekir." denildi.

Taslağa göre, bu platformlar, bir dizi yeni düzenlemeye tabi olacak. Taslakta, bu şirketler için, "Tüketicinin korunması, rekabetin tesisi ve korunması, şebeke ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, sektörel verilerin ve güvenlik olaylarının Kuruma raporlanması ile kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin hususlar gibi Kurumun Kanunlarla verilen görevlerini yerine getirmek amacıyla Kurumca yapılabilecek ilave düzenlemelere tabidir." denildi.

2026 yılı başına kadar süre verildi

Sosyal medya platformlarına, bu şartları yerine getirmeleri için 1 Ocak 2026'ya kadar süre tanınırken, şartları yerine getirmeyenlere, bant daratlma ve para cezazı uygulanracak. Taslakta, ceza maddesi olarak "Yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara, bir milyon Türk lirasından otuz milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. Söz konusu idari para cezasını süresinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde yetkilendirme almayanların internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan beşine kadar daraltılmasına karar verilir." ifade yer aldı.