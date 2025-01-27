Sosyal medyaya yaş düzenlemesi: Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu yıl tamamlanacağını açıkladı.



Süreci Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürüttüklerini belirten Uraloğlu, "Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz." dedi.



Uraloğlu, "16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz.16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız." şeklinde konuştu.