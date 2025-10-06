Sosyal medyayı ikiye böldü: Yıldızlararası ziyaretçiden yeni görüntü

NASA’nın Perseverance aracı, Güneş Sistemi’nden geçen gizemli cismin Mars yakın geçişi sırasında “devasa silindirik bir şekil” gibi görünen görüntülerini Dünya’ya gönderdi.

YEŞİL PARILTILI ZİYARETÇİ

3I/ATLAS adı verilen bu yıldızlararası nesnenin, renkleri güçlendirilmiş fotoğraflarda yeşil bir parıltı yaydığı görüldü.

Bilim insanlarının çoğu bunun bir kuyruklu yıldız olduğu görüşünde olsa da, sosyal medyada paylaşılan yeni kareler tartışmaları yeniden alevlendirdi.



"GÖRÜNTÜ YANILSAMASI OLABİLİR"

Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb, Florida Kongre Üyesi Anna Paulina Luna’nın isteğiyle görüntüleri incelediğini açıkladı.

Loeb, cismin silindirik görünümünün Perseverance’ın kameralarının “yığma” yöntemiyle çektiği yüzlerce kareden kaynaklanan bir optik yanılsama olabileceğini söyledi.

Bilim insanı, “Navcam görüntüsündeki çizgi, yaklaşık 10 dakikalık bir zaman aralığında üst üste binen yüzlerce fotoğraftan kaynaklanmış olmalı” açıklamasında bulundu.

45 KİLOMETRE ÇAPINDA DEV CİSİM

Loeb, 3I/ATLAS’ın muhtemelen çok daha küçük ve yuvarlak bir yapıda olduğunu ancak yine de yaklaşık 45 kilometre çapında devasa bir gövdeye sahip olabileceğini belirtti.

Biyofizikçi Dr. Horace Drew ise, fotoğraflarda görülen yeşil parıltının nikel kaplamadan kaynaklanabileceğini ve bu yöntemin Dünya’daki bazı uzay teknolojilerinde de kullanıldığını öne sürdü.

Drew, X platformunda yaptığı paylaşımda “Bu bir kuyruklu yıldız değil” diyerek cismin yıldızlararası bir uzay aracı olabileceğini iddia etti.