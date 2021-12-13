Sosyal medyayı kişisel deneyim alanına dönüştüren uygulama: Touchapp

Pandemi sebebiyle dijital platformların ve sosyal medyanın daha fazla kullanılması, tüketici davranışlarında hızlı bir değişimi de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada ilgi alanlarına hitap eden içeriğe kolayca ve hızla ulaşmak isteyen kullanıcılar, beğenilerine uymayan reklam ve yönlendirmelerden sıklıkla şikayet ediyor. Konuya dair yapılan araştırmalar, kullanıcıların yüzde 42'sinin kişiselleştirilmeyen içeriklerden rahatsız olduğunu gösterirken, yüzde 74'ünün ise karşılaştıkları bu durumun sonucunda hayal kırıklığına uğradığına dikkat çekiyor.

Aralık ayında kişiselleştirilebilir sosyal medya uygulaması Touchapp'i beğeniye sunan Touch Social'ın Kurucusu ve CEO'su İslam Faisal ise konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Büyüyen sosyal medya havuzunda kullanıcılar aradıkları içeriklere artık daha kolay ulaşabilmek istiyor. Biz de bu ihtiyaçları esas alarak tasarladığımız Touchapp ile kullanıcı deneyimini kişiye özel hale getiriyoruz. Bu sayede kullanıcılara hem özgür hem de benzersiz bir etkileşim ağı sunuyoruz."

"YÜZDE 71'İN TERCİHİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ETKİLEŞİM"



McKinsey tarafından açıklanan verilere göre, tüketicilerin yüzde 71’inin şirket ve platformlardan kişiselleştirilmiş etkileşim beklediğini belirten İslam Faisal, "Sosyal medya dünyası gittikçe büyüyen bir iletişim ağına sahip. Bu yüzden kullanıcılar ilgi duymadığı içerikler yerine beğenilerine hitap eden yönlendirmelerle dijital platformlarda kaybolmadan etkileşim kurmak istiyor.

Gelişmiş algoritmalardan faydalanarak ürettiğimiz Touchapp ise bu noktada kullanıcılara kendi topluluklarını inşa edebilme, içeriklerle yapıcı fikirler sunabilme ve ilgi duymadıklarından soyutlanma fırsatı sunuyor.

Kullanıcılar Touchapp aracılığıyla deneyimlerini kendileri kişiselleştirebilirken, soru sorma özelliği aracılığıyla gün geçtikçe etkisi artan influencerlarla daha hızlı etkileşim kurabiliyor.

İçerik akışını kendileri inşa eden kullanıcılara Touchapp ile sosyal medyanın dinamiklerini belirleme olanağı sunuyoruz. Bu sayede kullanıcıların sosyal medya iletişiminde aradıkları motivasyonun kaynağı olacağımıza inanıyoruz" dedi.



"KULLANICILARA YÖNETİCİ KİMLİĞİ KAZANDIRIYOR"



Touchapp’in içerik değerlendirme özelliğinin kullanıcılara yönetici kimliği kazandıracağını aktaran İslam Faisal, "Uygulamamızdaki içeriklere, sadece kullanıcıların beğenileri yön veriyor. Yapılan paylaşımlar da kullanıcıların verdikleri notlara göre görünürlük kazanıyor. Ayrıca kullanıcılar ilgi alanlarını kapsayan sorulara platformumuz aracılığıyla cevap bularak fikirlerini ve yeteneklerini paylaşabiliyor.

Bu sayede global bir havuzda kendi dünyalarını oluşturuyorlar" diyerek değişen kullanıcı taleplerine şu sözlerle değindi:

"Araştırmalar, dijital platformlardan yüz yüze iletişime kadar kullanıcıların kişiselleştirmeyi etkileşim için standart bir işlev olarak gördüğünü gösteriyor. Nitekim gerek şirketlerin gerekse sosyal medya platformlarının da yeni kullanıcı alışkanlıklarını önceliklendirerek ilerlemesi, hem kullanıcılarıyla iletişimlerini güçlendirecek hem de birçok hususta avantaj elde etmelerini sağlayacak."



"KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM SUNAN ŞİRKETLER YÜZDE 40 DAHA FAZLA GELİR KAZANIYOR"



İslam Faisal, "Kişiselleştirmeler şirketler için hem ekip performansını artırmalarına hem de emsallerine göre yüzde 40'tan daha fazla gelir kazanmalarına olanak tanıyor" diyerek iş modellerine ilişkin detayları şu sözlerle dile getirdi:

"İletişim biçimlerine olan inancımıza bağlı olarak geliştirdiğimiz akıllı pazarlama algoritmasıyla, 25 kişiden oluşan ekibimizin yaratıcılığını kullanıcılarımızın talepleri doğrultusunda değerlendiriyoruz.

Bu sayede hem müşterilerimizle bağımızı daha da güçlendiren işler üretiyoruz, hem de daha az maliyetle daha esnek yöntemler sunuyoruz. Her bireyin başka insanlarla paylaşacak değerli fikirleri olduğu düşüncesiyle yola çıkarak oluşturduğumuz Touchapp ile de gelecek zaman diliminde kişilerin sosyal iletişimde doyuma ulaşacağına inanıyoruz."