Sosyoloji profesörü uyardı: “Dijital kıyamet yaklaşıyor”

Gözetim ağları ve kâr odaklı algoritmalarla dolup taşan hayatımız, giderek daha fazla siber distopyaya benziyor.



Kanada Calgary Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü Dean Curran, The Conversation için yazdığı makalede, “Paranoyak değilsiniz; gerçekten duvarlar üzerinize kapanıyor” diyerek küresel ölçekte büyük bir dijital krizin yaklaştığını söyledi.



KİTLESEL ÇÖKÜŞLER KAPIDA MI?



Curran’a göre, toplumların giderek daha fazla dijitalleşmesi, onları kitlesel çöküşlere ve manipülasyona karşı daha kırılgan hale getiriyor.



Bu riskler uzun zamandır bilinse de Curran, ciddi önlemlerin ancak bir “sistemik dijital kriz” sonrası alınacağı uyarısında bulundu:



“Toplumsal ölçekte büyük bir kriz yaşanana kadar bu tehlikeler konusunda çok az şey yapılacak gibi görünüyor.”



Olası bir dijital çöküşün tam olarak nasıl şekilleneceğini öngörmek zor. Curran, bunun bir siber saldırıyla elektrik ve telekomünikasyon altyapısının çökmesi ya da mevcut altyapının saldırılarla tehlikeli hale gelmesi şeklinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. 2017’de WannaCry fidye saldırısı ve geçtiğimiz yıl on binlerce sistemi etkileyen CrowdStrike arızası, bu kırılganlığın erken işaretleri olarak görülüyor.

2008 KRİZİNE BENZER BİR SENARYO



Curran ayrıca 2008 küresel ekonomik krizine benzer bir senaryonun dijital dünyada da yaşanabileceğini söylüyor. Ancak bu kez fark, “yapay zekA ekonomisinin” şimdiden kırmızı alarm vermesi.



Akademisyen, “Yapay zeka, mevcut kırılganlıkları hızlandırırken halüsinasyonlar ve yanlış bilginin patlaması gibi yeni riskler de ekledi” diye yazdı.



Tüm bu tehditlerin altında yatan asıl sorun ise, dijital ekonomiyi düzenlemesi gereken kurumların sessizliği. Teknoloji devleri, herhangi bir denetim olmadan insanların evlerinde, kişisel verilerinde ve iş hayatlarında deney yapma serbestisine sahip.



Curran’a göre, karar vericiler büyük bir şokla sarsılana kadar “dijital çöküşün eşiğinde beklemekten” başka bir seçeneğimiz olmayacak.

