Sosyopix, yoğun veri trafiğini Microsoft Azure ile yönetiyor

Kurulduğu 2015 yılından bu yana kullanıcı tabanını istikrarlı şekilde genişleten ve bugün Türkiye’nin en büyük kişiselleştirilmiş hediye platformu haline gelen Sosyopix, kullanıcıların web sitesi ya da Sosyopix mobil uygulaması üzerinden yüklediği fotoğrafları kullanarak kişiye özel hediyeler yaratıyor.

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da 50’den fazla ülkeye gönderim yapan ve bugüne dek 2 milyon kullanıcısı için 50 milyona yakın fotoğraf basan Sosyopix, Microsoft’un Azure bulut servislerine geçmek üzere 2 sene önce başlattığı dönüşümünü sürdürüyor.



Bugün artık servislerinin tamamına yakınının bulut ortamında çalıştığını belirten Sosyopix CTO’su Erdem Gezer, bu kapsamda Microsoft Azure’un uygulama ve veri tabanı servislerini kullanarak anlık trafik artışlarını otomatik şekilde ölçeklendirebildiklerine dikkat çekiyor. Sosyopix gibi trafik yoğunluğunun zaman zaman aşırı artış gösterdiği uygulamalarda ölçeklendirme yapmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Gezer, bulut servisleri sayesinde hem maliyet avantajı sağladıklarını, hem de zamandan ve iş gücünden tasarruf ettiklerini dile getiriyor.