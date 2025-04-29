Sovyet uydusu yaklaşıyor! Dünya'ya meteor gibi çarpabilir

Gök bilimcilere göre, Venüs'e inişe dayanıklı olarak tasarlanan yarım tonluk Sovyet uzay aracı iki hafta içinde bi Dünya'ya çarpabilir.



1972 yılında fırlatılan uzay aracı, Dünya yörüngesini hiç geçemedi ve kalıntıları elli yıldan uzun süredir gezegenin etrafında dönüyor.



Yaklaşık 2 hafta sonra, alışılmadık bir kontrolsüz yeniden giriş gerçekleşecek. Tahminlere göre 10 Mayıs tarihinde ateşli bir inişle Dünya'ya geri düşmeye başlayacak.

SAĞLAM KALMASI MÜMKÜN



Uzay aracı Venüs'e inişte sağlam kalacak şekilde tasarlandığı için yeniden giriş sırasında yanarak parçalanma ihtimali düşük görülüyor.



Delft Teknoloji Üniversitesi'nde uzay durum farkındalığı öğretim görevlisi olan Dr. Langbroek, "Bu, Venüs atmosferinden geçmek için tasarlanmış bir iniş aracı olduğundan, Dünya atmosferine yeniden girişten ve çarpmadan sağlam bir şekilde kurtulması mümkün." dedi.

SERT BİR DÜŞÜŞ OLACAK



Yaklaşık bir metre çapında ve 500 kg ağırlığındaki sonda atmosfere yeniden girmeyi başarırsa, çok sert düşecek. Uzay aracının yaklaşık 250 km/s hızla Dünya'ya çarpabileceği tahmin ediliyor.



Casus uyduları, meteorları ve asteroitleri izleyen öğretim görevlisi, "Burada söz konusu olan riskler çok yüksek değil, ancak sıfır da değil" dedi.



Dünya'ya yaklaşan sondanın ne zaman ve nereye düşeceği henüz belirsizliğini koruyor.