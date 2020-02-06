Soyuz MS 13 Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 200 gündür görev yapan Soyuz MS 13 kapsülü Kazakistan'a indi.

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Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christina Koch ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'yu taşıyan Soyuz MS 13 kapsülünün yerel saatle 15.12'de Kazakistan topraklarına indiği belirtildi.

Açıklamada, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu kaydedildi.Soyuz MS 13 geçen yıl 20 Temmuz'da fırlatılmıştı.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansının ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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