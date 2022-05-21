SP ve Elon Musk’ın sürdürülebilirlik kavgası

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, ABD’nin geleneksel kurumlarıyla bir süredir sürekli karşı karşıya geliyor. Son tartışma geçen ay ABD’nin global endeksleme şirketi Standart and Poors’un Tesla’yı S&P 500 ESG (çevre, sosyal ve yönetişim) listesinden çıkarmasıyla başladı. S&P bu karara gerekçe olarak şirketin Kaliforniya’daki fabrikasında ırk ayrımcılığı suçlamalarını ele alma biçimini gösterdi. Bu iddialar, Tesla aleyhinde dava açılmasına yol açarken Musk da itiraz dilekçesi sunmuştu.



S&P, Tesla’yı endeksten çıkarma kararında elektrikli otomobil üreticisinin, otopilot sisteminin çok sayıda ölüm ve yaralanmayla ilişkilendirilmesi sonucu ABD Ulusal Karayolu Güvenliği İdaresi tarafından açılan soruşturmanın da etkisi olduğunu açıklamıştı.



S&P'nin Kuzey Amerika ESG Endeksleri Başkanı Margaret Dorn, yaptığı açıklamada, "Tesla, yakıtla çalışan araçları yoldan çıkarmada üzerine düşeni yapıyor olsa da, ESG merceğinden bakıldığında emsallerinin gerisine düştü" dedi. Tesla hissesi, kaldırılmadan önce endekste Apple, Microsoft ve Amazon'un ardından dördüncü sıradaydı.



S&P, nisan ayında üyelik kriterlerini artık karşılamadığı gerekçesiyle Chevron, Delta Air Lines, Home Depot ve News Corp.’u da endeksten çıkarmıştı.



“EXXON İLK 10’DA AMA TESLA YOK”



Exxon Mobil’in ise aynı endekste ağırlığı en yüksek dokuzuncu hisse senedi olması Musk cephesinde bir patlamaya neden oldu. Musk bir Twitter paylaşımında “Exxon, S&P 500 tarafından ESG açısından dünyanın en iyi 10 listesinde yer alırken Tesla listeye girmedi! ESG bir aldatmacadır. Sahte sosyal adalet savaşçıları tarafından silahlandırıldı” açıklamasını yaptı.