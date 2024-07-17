Space X ve X’in genel merkezi Teksas'a taşınıyor

Elon Musk, "X"in genel merkezinin San Francisco'dan Teksas'a taşınacağını duyurdu. Sosyal medya şirketi X'in dışında Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin de üst yöneticisi (CEO) olan ABD'li dolar milyarderi Elon Musk, hem X hem de SpaceX'in Kaliforniya eyaletinden Teksas'a taşınacağını ifade etti.

Cumhuriyetçi kimliği ve ABD Başkan adayı Donald Trump'a desteğiyle tanınan Musk'ın bu kararı almasında Kaliforniya'nın Demokrat valisi Gavin Newsom'un son dönemde yürürlüğe koyduğu bazı yasaların etkili olduğu kaydedildi.