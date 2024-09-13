SpaceX, 21 adet Starlink'i yörüngeye fırlattı

SpaceX, Falcon 9 roketiyle Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 21 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı.

Bu, Starlink'in 2024'te gerçekleştirdiği 62. fırlatış oldu ve şirket yörüngede 6.400'den fazla uyduya sahip olan takımyıldızını oluştururken toplam görev sayısını ise 125'e yükseltti.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilen uydulardan on üçü, telefon kullanıcılarının hücre hizmetinin kullanılabilirliğinden bağımsız olarak gezegenin herhangi bir yerinde uydu iletişimine bağlanmasına olanak tanıyan "Direct-to-Cell" teknolojisi ile donatıldı.

POLARIS DAWN GÖREVİNİN ARDINDAN FIRLATILDI

Falcon 9 Starlink fırlatmaları SpaceX için neredeyse rutin hale geldi ancak Perşembe akşamı Kaliforniya'dan gerçekleştirilen görev, saatler önce şirketin Polaris Dawn görevi kapsamında yine bir SpaceX görevi olan ilk özel uzay yürüyüşünün ardından geldi.

STARLINK NEDİR?



Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen ve dünya çapında yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı amaçlayan bir uydudur.

Bu sistem, internet erişiminin yetersiz veya pahalı olduğu bölgelere de internet hizmeti sunmayı hedeflemektedir.