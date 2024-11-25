SpaceX, 23 Starlink uydusu daha fırlatıyor

SpaceX, 25 Kasım Pazartesi günü Starlink internet uydularından bir grup daha fırlatmayı planlıyor.

12'si akıllı telefonlara doğrudan erişim özelliğine sahip olmak üzere 23 Starlink uzay aracı taşıyan Falcon 9 roketinin Pazartesi günü TSİ 12.30'da Cape Canaveral Uzay Üssü'nden havalanması planlanıyor.

SpaceX, görevden yaklaşık beş dakika önce fırlatmayı X'ten canlı olarak yayınlayacak.

Her şey plana uygun giderse, Falcon 9'un ilk aşaması kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Dünya'ya dönecek ve Atlantik Okyanusu'ndaki "Sadece Talimatları Oku" dron gemisine inecek.

SpaceX'in görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için 13. fırlatma ve iniş olacak.

Bugüne kadar yapılan 12 uçuşun altısı Starlink görevleriydi.

Falcon 9'un üst kademesi 23 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşımaya devam edecek; kalkıştan yaklaşık 65 dakika sonra onları yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor.

EN BÜYÜK UYDU TAKIMYILDIZI



Uydu takipçisi ve astrofizikçi Jonathan McDowell'a göre Starlink, 6.600'den fazla aktif uzay aracından oluşan, bugüne kadar inşa edilmiş en büyük uydu takımyıldızıdır.

SpaceX 2024 yılında şu ana kadar 115 Falcon 9 görevi gerçekleştirdi ve bunların yaklaşık yüzde 70'i Starlink uçuşları oldu.