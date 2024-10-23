SpaceX, 23 Starlink uydusu fırlatmaya hazırlanıyor

Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 adet Starlink internet uydusunu daha fırlatmayı planlıyor.



Öncelikle 22 Ekim’de yapılması hedeflenen fırlatma, hava durumu nedeniyle iptal edilmişti. SpaceX, fırlatmayı X kanalından canlı olarak yayınlayacak ve yayın, fırlatmadan yaklaşık beş dakika önce başlayacak.

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Eğer planlandığı gibi giderse, Falcon 9 roketinin ilk aşaması kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Dünya'ya geri dönecek ve Atlas Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız gemiye inecek.



Bu görev, Falcon 9'un bu özel güçlendirici ile gerçekleştireceği 18. fırlatma ve iniş olacakken, 13. Starlink görevini temsil edecek. Falcon 9'un üst aşaması ise Starlink uydularını alçak Dünya yörüngesine (LEO) taşıyarak, fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra oraya yerleştirecek.

STARLINK NEDİR?



Starlink, SpaceX'in Dünya yörüngesine fırlattığı ve dünyanın her yerindeki insanlara internet hizmeti sağlayan bir uydu ağı.