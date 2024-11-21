SpaceX, 24 Starlink uydusunu daha fırlatıyor

SpaceX, Starlink internet uydularından 24 tanesini daha bugün Florida'nın Space Coast bölgesinden bugün fırlatmayı planlıyor.

Starlink uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketinin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden TSİ 19.07'de başlayacak olan yaklaşık dört saatlik bir zaman diliminde havalanması planlanıyor.

SpaceX, fırlatmadan yaklaşık beş dakika önce başlayacak olan fırlatmayı X üzerinden webcast olarak yayınlayacak.

Her şey plana uygun giderse, Falcon 9'un ilk kademesi kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Dünya'ya dönecek ve Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız hava aracına inecek.

SpaceX'in görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için 20. fırlatma ve iniş olacak.

Bugüne kadar yapılan 19 fırlatmanın 15'i Starlink görevleriydi.

Falcon 9'un üst kademesi 24 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine (LEO) taşımaya devam edecek ve kalkıştan yaklaşık 65 dakika sonra onları yörüngeye yerleştirecek.

Bugünkü fırlatma SpaceX'in geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirdiği yedinci ve bu süre zarfında bir Falcon 9 tarafından uçurulan altıncı fırlatma olacak.

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir diğer kalkış ise SpaceX'in Starship megarocket'inin altıncı test uçuşuydu.

19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen bu görev başarıyla sonuçlandı; dev aracın her iki aşaması da planlandığı gibi okyanusa inişlerini gerçekleştirdi.