SpaceX, 24 starlink uydusunu daha yörüngeye fırlatıyor

SpaceX, Starlink internet uydularından 24 tanesini daha bugün Florida'nın Space Coast bölgesinden yörüngeye fırlatmayı planlıyor.

Fırlatma ilk olarak Pazar akşamı için planlanmıştı, ancak kötü elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

SpaceX, kalkıştan yaklaşık beş dakika önce başlayarak TSİ 19.00'da gerçekleşecek fırlatmayı X üzerinden canlı yayınlayacak.

Her şey planlandığı gibi giderse, Falcon 9'un ilk kademesi kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda konuşlanacak olan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız hava aracına dikey bir iniş yapmak üzere Dünya'ya geri dönecek.

SpaceX'in görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için 12. fırlatma ve iniş olacak. Önceki 11 uçuştan beşi Starlink görevleriydi.