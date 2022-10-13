SpaceX, 82 yaşındaki milyardere Ay'ın etrafında tur sattı

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SpaceX, Starship'i henüz yörüngeye göndermedi, ancak bu, şirketin gelecekteki megarokette yolculuklar satmasını engellemiyor. Dennis ve Akiko Tito, SpaceX'in Ay çevresindeki ikinci ticari uzay uçuşu için duyurulan ilk yolcular oldu.



Çift diğer 10 kişiyle birlikte, Starship'e binecek ve Ay'ın etrafında bir tur atacak. Starship henüz Ay'a gidecek seviyeye gelmedi. Bu nedenle uçuş için kesin bir tarih yok yine de Tito çiftinin bu yolculuk için servet ödediği su götürmez bir gerçek.



OG uzay turisti Dennis Tito, 2001 yılında Uluslararası Uzay İstasyonunu ziyaret eden ilk ticari astronot olarak manşetlerde yer aldı ancak ABD'li mühendis ve girişimci açıkça başka bir heyecan arıyor.

AY'IN 200 KM YAKININA GİDECEKLER

Dennis Tito ve eşi Akiko

SpaceX'e göre Dennis'in karısı Akiko Ay'ın etrafında bir Yıldızgemisiyle uçan ilk kadınlar arasında olacak. Starship'e binen yolcular, Ay çevresinde bir haftalık heyecan verici yolculukları sırasında ay yüzeyinin yaklaşık 200 kilometre yakınına gelecekler.



Teknik olarak bu uçuş Ay'ın etrafında gerçekleşecek olan üçüncü Starship görevi olacak. İlki Polaris Dawn adı verilen keşif ve yolculu test görevi, ardından Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın transfer ettiği DearMoon uçuşı gerçekleşecek.

STARSHIP HENÜZ HAZIR DEĞİL



SpaceX şu anda Teksas'taki Boca Chica fırlatma tesisinde Starship'i geliştiriyor. Şirket CEO'su Elon Musk, yıl kapanmadan önce, birinci aşama güçlendirici ve ikinci aşama uzay aracından oluşan tamamen hazır hale getirilmiş bir Starship fırlatmayı umuyor.



Starship'in yakın zamanda insanlı uzay uçuşu için gerekli izinleri alamayacağını belirtmekte fayda var. Bu da bu yılın başlarında 82 yaşına giren Dennis Tito için bir sorun teşkil edebilir. Ars Technica'ya göre, Dennis ve karısı fiziksel ve bilişsel muayenelerden geçtiler ve en azından şimdilik gitmelerinde bir sakınca görülmiyor. SpaceX'in megaroketine binen ilk insanları görmemiz yıllar alabilir.



NASA ve SpaceX'in anlaşmasına göre Elon Musk, astronotları yıllar sonra yeniden Ay'a indirecek.