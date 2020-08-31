SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi

Özel roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu yörüngeye taşıdı.

Anadolu Ajansı 31.08.2020 - 12:14

SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi

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Elon Musk'ın sahibi olduğı özel uzay şirketi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu yörüngeye taşıdı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.

Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin Californiya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.

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