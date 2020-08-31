SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğı özel uzay şirketi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu yörüngeye taşıdı.



"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.



Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.



Arjantin gözlem uydularının ilki "Saocom-1A", Ekim 2018'de ABD'nin Californiya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.

