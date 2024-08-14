SpaceX, atıklarını Teksas sularına bırakmakla suçlanıyor

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketi, ABD'nin Teksas eyaletinde suları kirletmekle suçlanıyor. Şirket, çevre yasalarını ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddediyor. Atık suyla ilgili en büyük endişe, içindeki cıva oranının çok yüksek olduğunu gösteren belgelerden kaynaklanıyor.

SpaceX, atıklarını Teksas sularına bırakmakla suçlanıyor
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Elon Musk’ın SpaceX’inin, ABD'nin Teksas eyaletinde suları kirlettiği ve çevre düzenlemelerini ihlal ettiği öne sürüldü.

CNBC'nin haberinde şirketin Teksas ve çevresindeki su kaynaklarına zararlı maddeler içeren atıklar döktüğü iddia edildi. SpaceX'in roketlerini fırlattığı tesisi Starbase, Teksas'ta yer alıyor.

Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu'nun iddiasına göre, Starbase'teki su boşaltım sistemi, izin alınmadan çevredeki kaynaklara atık su boşaltıyor.

Komisyon, geçen yıl 6 Ağustos'ta bu türden 14 olayla ilgili şikayetleri içeren bir mektup aldığını belirtti.

İnceleme sonucunda, SpaceX'in bu yıl mart-temmuz döneminde endüstriyel atık olan suyu 4 kez çevredeki su kaynaklarına boşalttığı saptandı.

ATIK SULARDA CIVA ENDİŞESİ

CNBC'nin haberine göre bu yıl 13 Mart'ta sistemde ihlaller olduğu bildirilmesine rağmen SpaceX bir sonraki gün Starship'i fırlatmıştı.

Atık suyla ilgili en büyük endişe, içindeki cıva oranının çok yüksek olduğunu gösteren belgelerden kaynaklanıyor.

SpaceX'in tahliye sistemiyle ilgili hazırladığı izin belgesinde, boşaltım noktalarından birindeki suyun 1 literesinde 113 mikrogram cıva olduğu yazıyor. Eyalette izin verilen oransa litre başına en fazla 2,1 mikrogram.

Şirket, suda "saptanabilecek miktarda cıva bulunmadığını" ve belgede yazım hatası yapılmış olabileceğini savunuyor.

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