SpaceX, Ay'a iniş için gönderilen "Odysseus" aracını fırlattı

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, "Odysseus", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.



Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan Ay'a iniş uzay aracının, inişten 24 saat önce Ay'ın yörüngesine girmesi, 22 Şubat'ta da Ay'ın güney kutbu yakınlarına inmesi bekleniyor.



"Odysseus"un başarılı iniş yapması durumunda, 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk uzay aracı olacak.



"Odysseus" ayrıca NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı yükü taşıyor.



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