SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.



Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.



Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.