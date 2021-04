SpaceX ile ikinci sefer: NASA, uzaya 4 astronot gönderiyor

NASA ve SpaceX ortaklığında ikinci kez gerçekleştirilecek uzay yolculuğu kapsamında 4 astronot Uluslarası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidiyor.

Launch Complex 39A'dan SpaceX'in 'tekrar kullanılma' özelliğine sahip Falcon 9 roketiyle fırlatılan Crew Dragon uzay aracındaki astronotlar altı aylık bir görev için ISS'te olacaklar.

Bu yolculuk, NASA'nın özel bir şirket olan SpaceX ile ISS'e gerçekleştirdiği ikinci, toplamda üçüncü seferi oldu. Ayrıca, fırlatma esnasında kullanılan

SpaceX, fırlatmayı Twitter hesabından canlı yayınladı.

