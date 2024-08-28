SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşünü içeren tarihi görevi erteledi

Uzay şirketi SpaceX, özel vatandaşlar tarafından yapılacak ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi amaçlayan ve tamamı sivillerden oluşan bir mürettebatın yer alacağı Polaris Dawn görevini bir kez daha erteledi.



Milyarder girişimci Jared Isaacman tarafından organize edilen Polaris Dawn görevi, çarşamba günü erken saatlerde NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanacaktı.



Ancak SpaceX sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir mesajla, "Dragone'un Florida kıyılarındaki fırlatma alanlarında tahmin edilen elverişsiz hava koşulları nedeniyle fırlatma planlarını ertelediğini" duyurdu.



Daha önce yapılan bir deneme de kuleyi rokete bağlayan bir hattaki helyum sızıntısı nedeniyle iptal edilmişti.



REKOR YÜKSEKLİK HEDEFLENİYOR



Falcon 9 roketinin üzerine binen SpaceX Dragon kapsülü bin 400 kilometre yüksekliğe ulaşarak Apollo döneminden bu yana gerçekleştirilen tüm mürettebatlı görevlerden daha yükseğe çıkacak.



Görev komutanı Isaacman dört kişilik ekibine görevin en önemli kısmında rehberlik edecek: profesyonel olmayan astronotlar tarafından gerçekleştirilecek ilk uzay yürüyüşü.



Ekipte ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli bir yarbay olan görev pilotu Scott Poteet, SpaceX'te baş uzay operasyonları mühendisi olan görev uzmanı Sarah Gillis ve yine SpaceX'te baş uzay operasyonları mühendisi olan görev uzmanı ve sağlık görevlisi Anna Menon yer alıyor.

2 YILDIR EĞİTİM ALIYORLAR



Bu önemli göreve hazırlanmak için iki yıldan fazla bir süre eğitim alan dörtlü, simülatörlerde yüzlerce saat geçirmenin yanı sıra paraşütle atlama, santrifüj eğitimi, tüplü dalış ve Ekvador'daki bir yanardağa zirve yapma gibi aktiviteler gerçekleştirdi.



Polaris Dawn, teknoloji şirketi Shift4 Payments'ın kurucusu Isaacman ile SpaceX arasındaki bir işbirliği olan Polaris programı kapsamındaki üç görevden ilki olacak.

