ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, SpaceX'in Dragon kargo mekiğinin, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.



UUİ'de yürütülen deneyler için malzeme, donanımlar ve görevli astronotlar için ihtiyaç malzemeleri taşıyan kargo mekiğinde ayrıca "Uluslararası Demirleme Adaptörü-3" adı verilen, görevlerde uzay mekiklerinin istasyona müstakil demirlemelerine olanak sağlayan donanımın da bulunduğu kaydedildi.



Bu, SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 18. kargo mekiği oldu.



UUİ'DE 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT BULUNUYOR



NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.



SpaceX, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.



İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.