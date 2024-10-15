SpaceX kendi rekorunu kırdı

SpaceX, 2023 yılında 96 olarak belirlediği yörünge fırlatma sayısında kendi rekorunu kırdı.



Starlink 10-10 görevi, 2024'ün bitmesine iki buçuk ay kala SpaceX'i 97 yörünge uçuşuna ulaştırdı.

2024 YILINDA 100. FIRLATMASINA ULAŞTI

Falcon 9 fırlatması aynı zamanda SpaceX'in Starship roketinin güney Teksas'tan 3 yörünge altı fırlatması da dahil olmak üzere 2024 yılındaki toplam 100. fırlatması oldu.

Bu görevi destekleyen SpaceX filosundaki B1080 kuyruk numaralı Falcon 9 ilk aşama güçlendiricisi ise 11. kez fırlatıldı.

Şirket, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonuna iki özel astronot görevi (Axiom-2 ve Axiom-3), ISS'e iki Cargo Dragon görevi (NG-21 ve CRS-30) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için Euclid uzay teleskobu uçurmuştu.