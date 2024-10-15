SpaceX kendi rekorunu kırdı

SpaceX, 2023'te belirlediği 96 yörünge fırlatma hedefini geçerek 2024 yılı itibarıyla toplamda 100. fırlatmasını gerçekleştirdi. Starlink 10-10 göreviyle 97. yörünge uçuşuna ulaşan şirket, Falcon 9 ile aynı zamanda Starship roketinin güney Teksas’tan yaptığı yörünge altı fırlatmalarıyla bu başarıyı elde etti.

SpaceX kendi rekorunu kırdı

SpaceX, 2023 yılında 96 olarak belirlediği yörünge fırlatma sayısında kendi rekorunu kırdı.

Starlink 10-10 görevi, 2024'ün bitmesine iki buçuk ay kala SpaceX'i 97 yörünge uçuşuna ulaştırdı.

2024 YILINDA 100. FIRLATMASINA ULAŞTI

Falcon 9 fırlatması aynı zamanda SpaceX'in Starship roketinin güney Teksas'tan 3 yörünge altı fırlatması da dahil olmak üzere 2024 yılındaki toplam 100. fırlatması oldu.

Bu görevi destekleyen SpaceX filosundaki B1080 kuyruk numaralı Falcon 9 ilk aşama güçlendiricisi ise 11. kez fırlatıldı.

Şirket, daha önce Uluslararası İstasyonuna iki özel astronot görevi (Axiom-2 ve Axiom-3), ISS'e iki Cargo Dragon görevi (NG-21 ve CRS-30) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) için Euclid uzay teleskobu uçurmuştu.

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