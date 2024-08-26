SpaceX, Polaris Dawn göreviyle yeni rekoru hedefliyor

SpaceX, Polaris Dawn göreviyle dört astronotu uzaya gönderiyor. Mürettebatta yer alan iki kadın astronot, 1966'dan bu yana kırılamayan çıkılan en yüksek insanlı uzay irtifası rekorunu kırmayı hedefliyor.

SpaceX, Polaris Dawn göreviyle yeni rekoru hedefliyor

SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek üzere dört astronotu uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Mürettebatta yer alan iki kadın astronotun uzay uçuş rekoru kıracağı Polaris Dawn görevinin SpaceX Falcon 9 roketiyle 27 Ağustos tarihinde 'nın Kennedy Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

YENİ REKOR KIRILMAYA ÇALIŞILACAK

Dört gün sürmesi planlanan misynda 1966 yılından bu yana kırılamayan "çıkılan en yüksek insanlı uzay irtifası rekorunun kırılması bekleniyor.

Ayrıca ABD'li uzay ajansının geliştirdiği özel kıyafetlerle astronotların uzay yürüyüşü yapacakları da kaydedildi.

1400 KİLOMETREYİ HEDEFLİYOR

Mürettebat, ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi ve Apollo döneminden bu yana mürettebatlı tüm uzay araçlarından daha yüksek bir irtifada, yani yaklaşık 1.400 kilometre yükseklikte uçmayı hedefliyor.

Görev, 2021'deki özel Inspiration4 yörünge görevini de finanse eden ve yöneten milyarder Jared Isaacman tarafından finanse ediliyor ve yönetiliyor.

Polaris Dawn'ın dört kişilik mürettebatında her ikisi de SpaceX mühendisi olan kadın görev uzmanları Sarah Gillis ve Anna Menon ile erkek pilot Scott "Kidd" Poteet yer alıyor.

621 KİLOMETREYE ULAŞMIŞTI

NASA ve Harvard-Smithsonian Astrofizik Enstitüsü'nden uzay istatistikleri takipçisi Jonathan McDowell'a göre, Gillis ve Menon'dan önce çıkılan en yüksek insanlı uzay irtifası uçuşunu yapan kadın, STS-31 görevinde 621 kilometreyi ulaşan NASA astronotu Kathryn Sullivan'dı.

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