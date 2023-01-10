SpaceX rakibi OneWeB'in uydularını fırlattı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, rakibi olan Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderdi.

SpaceX rakibi OneWeB'in uydularını fırlattı

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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50'de Florida'daki Cape Canaveral Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Yörüngeye gönderilen yeni uydular sayesinde OneWeb'in internet hizmeti sağlama kapasitesinin artacağı öğrenildi.

SpaceX rakibi OneWeB'in uydularını fırlattı - 1 Ukrayna savaşından önce OneWeb'in uyduları Rusya tarafından fırlatılıyordu. 

Ayrıca son görev, SpaceX'in Ukrayna savaşı öncesinde Rusya'dan uzay taşımacılığı hizmeti alan OneWeb için gerçekleştirdiği 2'nci fırlatma olarak kayıtlara geçti.

SpaceX, geçtiğimiz 9 Aralık'ta OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye göndermişti.

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