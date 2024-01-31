SpaceX, Starship roketi ile "Starlab" özel uzay istasyonunu fırlatacak

SPACE X'E AİT ROKET İSTASYONU TEK SEFERDE FIRLATACAK



Tek seferde fırlatma kararı aynı zamanda yörüngedeki riskleri de azaltıyor.



Birden fazla fırlatma gerektiren bir istasyonun donanımını yörüngede birleştirmek hem çok maliyetli hem de çok fazla uygulama riski var.



Voyager ve Airbus, "Starlab" ortak girişimlerini geçtiğimiz Ağustos ayında planlarını açıkladıktan sonra bu ayın başlarında tamamladılar.



Ortak girişim, Airbus'ın Starlab'a "teknik destek ve uzmanlık" sağlaması amacıyla iki şirket arasında kuruldu.



Voyager, bir yıl önce Starlab'ın 2028 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını açıklamıştı. Ancak SpaceX ile yapılan fırlatma anlaşmasına ilişkin bu yeni duyuruda kesin bir tarih yer almıyor.



Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kullanımdan kalkmadan önce Starlab'ın yörüngeye yerleştirilmesi amaçlanıyor.

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