SpaceX, Starship roketi ile "Starlab" özel uzay istasyonunu fırlatacak

Starlab, şu anda geliştirilmekte olan özel uzay istasyonu girişimlerinden sadece biri.
Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da hizmet dışı bırakılacak. Şirketler özel uzay istasyonu projeleri geliştirerek "uzay istasyonu boşluğundan" kaçınmayı amaçlıyor.
Voyager Space ve Airbus'ın "Starlab" projesi de "Ticari Alçak Dünya Yörüngesi Geliştirme Programı" adı verilen yeni bir girişim kapsamında NASA'dan büyük miktarda fon aldı.
Özel uzay istasyonu Starlab haberi pek de sürpriz değil; Yakın zamanda yapılan bir röportajda Voyager CEO'su Dylan Thomas, Starlab'ın hizmete sunulmasının her zaman planları arasında olduğunu söyledi.
SpaceX'e ait Starship roketi ise istasyonu tek seferde kaldırabilecek, geliştirilmekte olan tek ağır yük roketi olarak görülüyor.
SPACE X'E AİT ROKET İSTASYONU TEK SEFERDE FIRLATACAK
Tek seferde fırlatma kararı aynı zamanda yörüngedeki riskleri de azaltıyor.
Birden fazla fırlatma gerektiren bir istasyonun donanımını yörüngede birleştirmek hem çok maliyetli hem de çok fazla uygulama riski var.
Voyager ve Airbus, "Starlab" ortak girişimlerini geçtiğimiz Ağustos ayında planlarını açıkladıktan sonra bu ayın başlarında tamamladılar.
Ortak girişim, Airbus'ın Starlab'a "teknik destek ve uzmanlık" sağlaması amacıyla iki şirket arasında kuruldu.
Voyager, bir yıl önce Starlab'ın 2028 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını açıklamıştı. Ancak SpaceX ile yapılan fırlatma anlaşmasına ilişkin bu yeni duyuruda kesin bir tarih yer almıyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kullanımdan kalkmadan önce Starlab'ın yörüngeye yerleştirilmesi amaçlanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Uzay
- Teknoloji
- SpaceX