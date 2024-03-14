SpaceX, Starship roketini bugün fırlatıyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin 2,4 milyar dolar değerindeki Starship roketi 2 başarısız girişimin ardından bugün yörüngeye fırlatılmaya hazır.



Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship'in, firmanın Teksas'taki "Starbase" alanından yerel saatle sabah 7'den önce fırlatılması bekleniyor.



Kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Starship Dünya'ya geri dönecek ve Hint Okyanusu'na inecek. Burada parçaları yeniden kullanılmak üzere kurtarılacak.



Fırlatma öncesinde Musk tweet attı: "5 saat içinde Starship fırlatma girişimi. Hadi Mars'a gidelim."

BU YIL İÇİNDE 9 KEZ YÖRÜNGEYE FIRLATILACAK



Her şey planlandığı gibi giderse Musk, Starship'i bu yıl en az dokuz kez tam olarak fırlatmayı umuyor.



Musk'ın sürekli bahsettiği nihai amacı ise insanlığı diğer gezegenlere götürmek.



Musk'un şirketi, ilki Nisan 2023'te Meksika Körfezi'nde meydana gelen iki başarısız fırlatma sonrasında fırlatma için onay almakta zorlandı.



Daha sonra Kasım ayında, SpaceX ikinci fırlatma denemesini yaptı ancak test görevinin ilk sekiz dakikasında patlama gerçekleşti.