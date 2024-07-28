SpaceX ve NASA önümüzdeki ay Crew-9 görevini başlatacak

SpaceX ve NASA, Crew-9 misyonunu 18 Ağustos'tan önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatmayı planladıklarını duyurdu.

SpaceX ve NASA önümüzdeki ay Crew-9 görevini başlatacak

ve SpaceX, önümüzdeki ay Crew-9 görevine başlayacaklarını açıkladı.

Duyuru, Federal Havacılık İdaresi'nin SpaceX'in Falcon 9 roketinin bu ayın başlarında nadir görülen bir uçuş ortası arızası nedeniyle yere çakılmasının ardından uzaya dönmesine izin vermesinin ardından yapıldı. 

İLK ARIZASINI YAŞAMIŞTI

Dünyanın en sık kullanılan roketi olan Falcon 9, bir roketin uzayda parçalanarak Starlink uydularından oluşan yükünü imha etmesinin ardından yere indirilmişti.

Bu, küresel endüstrisinin güvendiği bir roketin yedi yılı aşkın süredir yaşadığı ilk arıza olmuştu.

NASA ve SpaceX, NASA astronotları Zena Cardman, Nick Hague, Stephanie Wilson ve Roscosmos kozmonotu Alexander Gorbunov ile birlikte Falcon 9 roketinin üzerindeki SpaceX Dragon uzay aracıyla ISS'e dokuzuncu görevine başlayacak.

SpaceX'in Falcon 9 roketi uzaya dönüş için onay aldı

SpaceX'in Falcon 9 roketi uzaya dönüş için onay aldı

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