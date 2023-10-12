SpaceX yeni özelliğini tanıttı: Baz istasyonlarına ihtiyaç kalmayacak

SpaceX, uydu aracılığıyla akıllı telefonlara hücresel bağlantı sunmayı planlayan "Starlink Direct to Cell" hizmetini tanıtmak için yeni bir web sayfası yayınladı.

ŞEBEKE OLMAYAN YERLERDE TELEFON ÇEKECEK

SpaceX'in tanımına göre, Direct to Cell, "Gökyüzünü görebildiğiniz her yerde mevcut LTE telefonlarla çalışır. Donanım, aygıt yazılımı veya özel uygulamalarda herhangi bir değişiklik gerekmez ve metin, ses ve veriye sorunsuz erişim sağlar."

Böylelikle şebeke olmayan yerlerde de kullanıcılar küresel bağlantı sağlayarak, mesajlaşma ve arama imkanından faydalanıyor.



APPLE UYDU ÜZERİNDEN SAĞLIK EKİPLERİNE SİNYAL GÖNDERİYOR

Uydu bağlantısı son yıllarda akıllı telefonlar için büyüyen bir trend oldu.

Apple geçtiğimiz yıl telefonlarına, iPhone 14 ve daha yeni cihazların acil durumlarda uydu aracılığıyla sınırlı mesaj ve konum bilgisi göndermesine olanak tanıyan bir Acil SOS özelliği ekledi.

Ayrıca şirket kaza algılama özelliği sayesinde trafik kazalarının ardından şebeke olmasa bile uydu üzerinden ilk yardım ekipleriyle konum bilgisi paylaşabiliyor. Böylelikle kazazedelere daha erken müdahale imkanı doğuyor

UYDU ÜZERİNDEN İLK ARAMA YAPILDI

Bu arada AT&T destekli hücresel uydu şirketi AST SpaceMobile, geçtiğimiz ay bir akıllı telefondan 5G üzerinden ilk uydu aramasını gerçekleştirdiğini duyurdu.

