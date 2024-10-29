SpaceX, yörüngeye 20 starlink uydusu fırlatacak

SpaceX bugün TSİ 15.00'te Kaliforniya'dan 20 Starlink internet uydusu fırlatmaya hazırlanıyor.

SpaceX, yörüngeye 20 starlink uydusu fırlatacak

SpaceX bu sabah (29 Ekim) Kaliforniya'dan Starlink internet uydularından bir grup daha fırlatmayı planlıyor.

13'ü doğrudan hücreden hücreye (DTC) özelliğine sahip olmak üzere 20 Starlink uzay aracı taşıyan Falcon 9 roketinin bugün Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 15.00'te havalanması planlanıyor.

SpaceX fırlatmayı, kalkıştan yaklaşık beş dakika öncesinden başlayarak X/Twitter üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

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