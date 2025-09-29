SpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdi
ABD’li milyarder Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu daha Falcon-9 roketi ile alçak yörüngeye gönderdi.
SpaceX uydu internet sistemi Starlink'in uydularını uzaya göndermeyi sürdürüyor. 28 uyduyu taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saat ile 19:04’te ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldı.
Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi fırlatmadan sonra Pasifik Okyanusu'nda bulunan platforma başarılı şekilde indi.
Yörüngeye gönderilen uyduların, internete erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak için kullanılacağı açıklandı.
- Etiketler :
- Elon Musk
- SpaceX
- Starlink