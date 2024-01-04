SpaceX'e 120 gün süre: Elon Musk'a yasadışı işten çıkarma suçlaması

SpaceX, CEO Elon Musk'ı eleştiren bir mektup yazan çalışanlarını yasadışı bir şekilde işten çıkarıldığını iddia eden bir şikayetle karşı karşıya.



The Verge'ün haberine göre, Geçtiğimiz yıl bir grup SpaceX çalışanı Musk'ın davranışlarının "sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç verici" olduğuna dair endişelerini dile getirmek üzere açık bir mektup kaleme aldı.

MEKTUBU YAZAN ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARDI

O sırada Musk, şirketin kontrolünü ele geçirdikten sonra adını X olarak değiştirdiği Twitter'ı satın almaya çalışıyordu. SpaceX daha sonra mektubun yazılmasına yardımcı olan çalışanları işten çıkardı.

Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından yapılan şikayette, SpaceX'i çalışanları mektupla ilgileri konusunda sorgulamakla ve çalışanlara bu görüşmeler hakkında konuşmamalarını söylemekle suçluyor.

NLRB sözcüsü Kayla Blado Reuters'e yaptığı açıklamada SpaceX'in, işçilerin daha iyi koşullar için toplu olarak mücadele etme hakkını ihlal ettiğini söyledi.

ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARMAKLA TEHDİT EDİYOR

Çalışma ajansı, SpaceX'in çalışanlar arasındaki mesajları okuyarak ve ekran görüntülerini göstererek gözetim altında olduklarının mesajını vermeye çalıştığını ve şirketin çalışanların açık mektubu dağıtmasını engellediğini belirtti.

SpaceX'in ayrıca çalışanları organize faaliyetlere katılmaları halinde "işten ayrılmaya davet ettiği ve işten çıkarma tehdidinde bulunduğu" da iddia ediliyor.

SPACEX'E 120 GÜN SÜRE

NLRB, SpaceX'ten 120 gün boyunca çalışan haklarıyla ilgili bir duyuru yayınlamasını ve diğer şeylerin yanı sıra şirketin işten çıkardığı çalışanların her birine özür mektupları yazmasını istiyor.

SpaceX'in suçlamaları kabul etmemesi halinde NLRB idari hukuk yargıcı (ALJ) ile yapılacak duruşmanın 5 Mart 2024'te yapılması planlanıyor.