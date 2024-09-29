SpaceX'in Crew-9 misyonunun uzay yolculuğu başladı

Crew-9 misyonunun tamamlanmasının ardından, kısa süreliğine uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun da Hague ve Gorbunov ile Şubat 2025'te Dünya'ya döneceği kaydedildi.



BOEİNG'İN UZAYA GÖNDERDİĞİ STARLINER MEKİĞİ ARIZALANMIŞTI



Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da Butch Wilmore ve Suni Williams adlı 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.



Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.



Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların Şubat 2025'e kadar uzayda tutulacağını açıklamıştı. Buna göre, astronotların 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.



Daha sonra NASA, Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurmuştu.