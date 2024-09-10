SpaceX'in Mars hedefi: Starship roketi test için FCC onayı aldı

Firma FAA'yı beklerken, uçuş öncesi önemli hazırlıkların bir parçası olarak Teksas'ta fırlatma kulesi kollarını test etmekle meşgul.

SpaceX, Starship test uçuşu için Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) lisans onayını henüz almadı.

FCC, SpaceX'in Super Heavy güçlendiricisiyle iletişim kurmak için hafta sonu yaptığı başvuruyu onayladı ve SpaceX, ilk kez fırlatma kulesi kollarıyla bir güçlendirici yakalamayı deneyeceği test uçuşu öncesinde Starship güçlendiricisiyle iletişim yeteneklerini arttırdı.

SpaceX'in FAA'ya yaptığı Starship Flight 5 test başvurusuna göre, firma uçuş sırasında Super Heavy güçlendirici ile iletişim kurma yeteneklerini artırmak istedi.

Uzay ajansının FAA'nın onayını beklerken fırlatma kulesi kollarını test etmeye devam ettiği kaydedildi.

Yerel medyadan alınan görüntülerde hafta sonu boyunca hem fırlatma kulesi kollarının hem de hızlı bağlantı kesme kollarının test edildiği görüldü.

KULE KOLLARI VE BAĞLANTI KESME KOLLARI NE İŞE YARIYOR?

Starship'in fırlatılmasında kule kolları ikinci aşama roketi birinci aşama güçlendiricinin üzerine yerleştirirken, hızlı bağlantı kesme kolları rokete güvenli bir şekilde yakıt doldurmaktan ve ardından kalkış sırasında bağlantıyı kesmekten sorumludur.

Kule yakalama SpaceX'in Starship profilinin çok önemli bir bileşenidir.

Bunun nedeni roketin geri dönüş süresini kısaltması ve SpaceX'in başka bir fırlatmaya hazırlamadan önce araç üzerinde doğrudan sahada çalışmasına olanak sağlamasıdır.

DÖRDÜNCÜ TEST UÇUŞU BAŞARILIYDI

Haziran ayındaki dördüncü Starship test uçuşunda hem gemi hem de güçlendirici ilk kez suya yumuşak bir şekilde inmeyi başarmıştı.

O zamandan bu yana SpaceX, Starship testlerine kademeli olarak karmaşıklık katmaya hazırlanırken ikinci aşama geminin ısı kalkanını ve motorlarını yükseltmişti.