SpaceX'in roket testinde yangın çıktı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX şirketinin, yeni roketi Starship motorlarının testinde yangın çıktı. Test alanına itfaiye ekipleri çağrıldı.

Haberler - ntv.com.tr 10.09.2022 - 14:18

SpaceX'in roket testinde yangın çıktı
Kaynak: SpaceX

Amerika Birleşik Devletleri merkezli SpaceX şirketi, Starship roketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Texas yakınlarındaki test merkezinde uzay aracının testleri başarıyla gerçekleştirildi. Ancak test sırasında yangın çıktı. Roket prototipinin altından çıkan alevler çevredeki bitki örtüsünün yanmasına neden oldu. İtfaiye ekibi çağrıldı.

Yangın bir çöp konteynerine de sıçradı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın testler sırasında meydana gelen en büyük yangın olduğu belirtildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...