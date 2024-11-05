SpaceX'in Starlink misyonuna helyum sızıntısı engeli

SpaceX, Falcon 9 roketlerinden birinde tespit edilen helyum sızıntısı nedeniyle Starlink uydularının fırlatılmasını erteledi.

Fırlatmanın 3 Kasım Pazar günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılması planlanıyordu.

23 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi amaçlayan Starlink 6-77 misyonu için şu anda yeni bir fırlatma tarihi bulunmuyor.

HELYUM SIZINTISI NE GİBİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Falcon 9 roketindeki bir helyum sızıntısı ciddi sorunlara neden olabilir.



Helyum yakıt tanklarını basınçlandırmak için kullanılır ve herhangi bir sızıntı fırlatma sırasında dengesiz yanma ile sonuçlanabilecek sorunlara yol açabilir.



SpaceX daha önce de Falcon 9 roketlerinde, önceki uçuşlarda gecikmelere neden olan sorunlar da dahil olmak üzere, zorluklarla karşılaşmıştı.

GÖKBİLİMCİLERİN ENDİŞESİ

SpaceX uydu ağını genişletmeye odaklanmışken, gökbilimciler tarafından gökyüzünde artan uydu sayısına ilişkin endişeler dile getiriliyor.

Bu uydular astronomik gözlemleri engelleyebilir ve potansiyel çevresel etkilere sahip olabilir.

Bu endişelere rağmen Starlink, Helene Kasırgası gibi felaketlerden ve Ukrayna'daki savaş gibi devam eden çatışmalardan etkilenen bölgelerde iletişim hizmetlerinin sağlanmasında kritik bir rol oynadı.