SpaceX'in Starship güçlendirici testi de hüsranla bitti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın şirketi SpaceX, NASA'nın Ay’a insan göndermeyi hedefleyen Artemis programı kapsamında geliştirdiği Starship roketiyle ilgili bir talihsizlik daha yaşadı.

Starship roketinin test uçuşlarında defalarca çeşitli kaza ve arızalar yaşayan, 10'uncu test uçuşunda başarılı olan şirket, bu defa roket için geliştirilen devasa birinci kademe güçlendiricinin (booster) testlerinde hüsran yaşadı.

Teksas’ta şafak öncesi yapılan bir test sırasında, SpaceX’i izleyen LabPadre grubunun yakınlaştırılmış canlı yayınında güçlendiricinin aniden büküldüğü ve yan taraflarından gaz bulutu çıktığı görüldü. Bu durum, bir patlamanın dış gövdeyi parçaladığını gösteriyordu.

SpaceX yaptığı açıklamada, gaz sistemi basınç testi sırasında bir “anomali” yaşandığını doğruladı ve yaralanma olmadığını bildirdi. Şirket, aksaklığın güçlendiricinin yapısal dayanımının test edilmesinden önce meydana geldiğini söyledi.

SpaceX, bu güçlendiriciyi gelecek yılın başında yapılacak 12’nci Starship gösteri uçuşunda kullanmayı umuyordu. Ancak arıza, bu hedefi zora sokabilir.

Şirket, NASA’dan gelen baskıyla Starship’in Ay inişlerine yönelik özellikleri içeren yeni test aşamasına geçmesi için yoğun bir geliştirme süreci yürütüyor. Bu misyonlar, 1972’den bu yana ilk kez insanları Ay yüzeyine götürmeyi hedefleyen milyarlarca dolarlık iki görevden oluşuyor.