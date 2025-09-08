SpaceX’ten 17 milyar dolarlık dev anlaşma

SpaceX, uydu iletişimini güçlendirme planı kapsamında ABD’li operatör EchoStar’dan 17 milyar dolar değerinde frekans lisansı satın aldı.

İki şirketin pazartesi günü yaptığı ortak açıklamada, anlaşmanın Starlink ağının küresel operasyonlarını daha da güçlendireceği belirtildi.

Satın alım sayesinde EchoStar’ın aboneleri, SpaceX’in Starlink “direct-to-cell” (doğrudan cep telefonu uydu bağlantısı) hizmetine, ek bir terminale ihtiyaç duymadan erişebilecek.

SpaceX, 2024’ün başında ilk “direct-to-cell” uydularını fırlatmıştı.

Başlangıçta yalnızca kısa mesaj ve uyarı gönderimine imkan tanıyan sistem, artık uzak bölgelerde uygulamalar, sosyal ağlar ve mesajlaşma platformlarına da erişim sağlıyor.