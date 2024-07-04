SpaceX'ten ilk özel görev! Uzay yürüyüşü için tarih belirlendi

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in uzay yürüyüşü içeren ilk ticari uzay misyonu Polaris Dawn'ın fırlatma tarihi açıklandı. Görev kapsamında SpaceX'e ait Falcon 9 roketi Dragon uzay aracını, insanların en az 50 yıldır gitmediği kadar uzağa fırlatacak. Beş gün sürmesi planlanan görevde mürettebat Dünya'nın 700 kilometre uzağında 38 farklı deney yürütecek.

SpaceX'ten ilk özel görev! Uzay yürüyüşü için tarih belirlendi

SpaceX'in 31 Temmuz'da başlaması planlanan Polaris Dawn uzay görevi, özel bir şirketin gerçekleştirdiği ilk ticari uzay misyonu olacak.

Polaris Dawn, milyarder Jared Isaacman'in liderliğini ve finansmanını üstlendiği üç görev içeren Polaris Programı'nın ilk ayağını oluşturuyor.

Görev kapsamında SpaceX'e ait Falcon 9 roketi Dragon uzay aracını, insanların en az 50 yıldır gitmediği kadar uzağa fırlatacak.

700 KİLOMETRE UZAĞA GİDECEKLER

Polaris Dawn, mürettebatını Dünya'nın yaklaşık 700 kilometre yukarısına taşıyacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Uluslararası İstasyonu, yörüngenin yaklaşık 400 kilometre yükseklikte.

Mürettebat, görev için özel olarak üretilen SpaceX uzay kıyafetleri ve bir dizi deneyle birlikte ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. Görevin toplamda beş gün sürmesi planlanıyor.

38 DENEY GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Araçta yer alan uzmanlar bu yükseklikte uzay yolculuğu ve radyasyonun astronotların sağlığı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla 38 deney yürütecek.

Görev kapsamında Dragon kapsülü, Isaacman'in yanı sıra üç kişiyi daha uzayın derinliklerine çıkaracak.

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