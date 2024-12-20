SpaceX'ten ISS'e özel seferler için yeni ortaklık

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) özel seferler düzenlemek üzere Kaliforniyalı start-up Vast ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Hala NASA onayı gerektiren bu seferler, ilk ticari uzay istasyonunu gelecek yıl fırlatmayı hedefleyen Vast için önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.

SpaceX'in CEO yardımcısı Gwynne Shotwell, uzay yolculuğu fırsatlarını genişlettiğini söyleyerek ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

UZAY İSTASYONU'NUN YERİNİ HAVEN-2 ALACAK

ISS, SpaceX tarafından 2030 yılında hizmet dışı bırakılacak ve Vast, Axiom Space, Blue Origin ve Voyager Space gibi şirketler özel uzay istasyonu kurmak için yarışıyor.

2021 yılında kurulan Vast, 2025 yılında kompakt bir uzay istasyonu olan Haven-1'i ve ardından ISS'in yerini almak üzere tasarlanan Haven-2'yi fırlatmayı planlıyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi, uzayda sürdürülebilir insan yaşamını mümkün kılmak için yapay yerçekimi habitatları geliştirmek.