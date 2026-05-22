SpaceX'ten rekor planı. Her saat başı roket fırlatılacak

Elon Musk uzay yarışında hedef büyüttü. SpaceX , uzaya "saat başı" roket göndermeyi planlıyor.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ile yürütülen görüşmelerin ardından paylaşılan veriler, Musk’ın yeni stratejisini de gözler önüne serdi.

KAPASİTE 5 YIL İÇİNDE 50 KAT ARTACAK

SpaceX, 2025 yılında 170 olan yıllık fırlatma kapasitesini, önümüzdeki 5 yıl içinde 50 kat artırarak 10 bine çıkarmayı planlıyor.

Amerikan Havacılık idaresi ise bu muazzam uçuş sayısına izin verilebilmesi için şirketin güvenlik karnesini iyileştirmesi gerektiğini vurguladı.

ŞİRKET GEÇEN YIL KENDİ REKORUNU KIRDI

Şirket geçen yıl, 165 yörünge fırlatması ve 5 Starship denemesiyle kendi rekorunu kırmıştı. Ancak bu hız, SpaceX'in halka arz süreciyle birlikte yeni bir boyuta evriliyor.

Bir trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle dikkat çeken şirketin faaliyet planları son derece iddialı. Dünya yörüngesinde veri merkezleri kurulması, Ay ve Mars’ta fabrikalar inşa edilmesi, uzay turizmi ve göktaşı madenciliği yapılması hedefleniyor.

STARSHIP'TE TEKNİK ARIZA

Şirket bir yandan büyük vizyonunu açıklarken, diğer yandan teknik engellerle mücadele ediyor. Ay ve Mars görevleri için tasarlanan Starship’in 12'nci test uçuşu, teknik bir arıza nedeniyle fırlatmaya sadece 30 saniye kala iptal edildi.

Üçüncü nesil roketle, Florida’daki bu kritik testinde yük kapasitesini sınamak amacıyla sahte Starlink uyduları taşınacaktı.