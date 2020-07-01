SpaceX'ten bir ilk: ABD Uzay Kuvvetleri ile ilk görev

Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ABD ordusuna ait GPS uydusunu yörüngeye fırlattı.



Geçtiğimiz aylarda kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait olan uydu Florida'daki Cape Canavera Üssü'nden fırlatıldı.



GPS III SV0 isimli 4 bin 311 kilogram ağırlığındaki uydu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı. ABD Uzay Kuvvetleri ile ilk işbirliğini hayata geçiren SpaceX bu fırlatış ile 2020 yılında imza attığı uzay görevlerinin sayısını on bire yükseltti.



2019'un son aylarında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuştu.



ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte bu komutanlıkların sayısı 6 oldu.



Yasa kapsamında bölgesel ve işlevsel olarak ikiye ayrılan muharip komutanlıklar ise Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Kuzey Saha (NORTHCOM) ve Güney Saha (SOUTHCOM) Komutanlıkları ile Siber Güvenlik (CYBERCOM), Özel Harekat (SOCOM), Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) ve Lojistik (TRANSCOM) Komutanlıkları olmak üzere 10 komutanlıktan oluşuyordu.