Spectre geri döndü: Intel ve ARM çip ve işlemcileri tehlikede

Yıllar önce milyonlarca kullanıcıyı etkileyen Spectre tarzı virüs geri geldi. Güvenlik uzmanları çip / işlemci üreticileri Intel ve ARM'de Spectre tarzı yeni bir tür tespit edildiğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 08:54

Spectre geri döndü: Intel ve ARM çip ve işlemcileri tehlikede

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Spectre ve Meltdown isimli kötü amaçlı yazılımlar birkaç yıl önce Intel, AMD ve ARM'ye ait milyonlarca işlemciye bulaşmıştı. 

Çip ve işlemcilerin çekirdeğine sızarak güvenlik açığı yaratan bu kötü amaçlı yazılımların geri döndüğü duyuruldu. 

VUSec adındaki bir güvenlik şirketinin raporuna göre yeni nesil Spectre tarzı bir güvenlik açığı tespit edildi. 

Söz konusu Spectre tipi tehdidin Intel teknolojisiyle ARM mimarisini kullanan işlemcileri hedef alıyor. Bu da dünya genelinde milyonlarca bilgisayarın ve akıllı telefonun tehlike altında olduğu anlamına geliyor. 

Güvenlik raporuna göre 2013'ten sonra piyasaya sürülen tüm Intel işlemcileri tehlike altında.

ARM tarafında ise Cortex ve Neoversi'in birçok versiyonu etkilendi. AMD işlemcilerinin şimdilik risk altında olmadığı belirtildi. 

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